Altay Akşehir’de çocuklar ve gençlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir’de gençlerle ve Güle Oynaya Camiye Gel Projesi'ne katılan çocuklarla buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir’de gençlerle ve güle oynaya camiye gel projesine katılan çocuklarla buluştu.

Akşehir Gülmece Parkı’nda gençlerin çay davetine katılan Başkan Altay, gençlerle Akşehir’in milli mücadeleye verdiği önem üzerine sohbet etti. Programa Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, AK Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanı Ömer Can Akgüneş de katıldı.

Daha sonra ilçedeki esnafı ziyaret eden Başkan Altay, geceyi Akşehir ilçesinde geçirdi. Başkan Altay, “Güle Oynaya Camiye Gel Projesi” kapsamında da sabah namazında çocuklarla bir araya geldi. Fatih Sultan Mehmet Camii’ndeki buluşmaya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da katıldı. Çocuklar cami çıkışında hediyelerle sevindirildi.

Başkan Altay, çocukların ve gençlerin ülke ve şehir yönetiminde söz sahibi olmaları, alınan kararlara etki etmelerini önemsediklerini belirterek, “Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızda öncelik verdiğimiz ortak akıl ile yönetime katılan gençlerimiz bize çok önemli katkı sunuyor. Konya’nın ve Akşehir’in kalkınmasında önemli rol oynayan genç kardeşlerimizi yanımızda görmek bizleri son derece mutlu ediyor. Çocuklarımıza ve genç kardeşlerimize bu destek ve gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.