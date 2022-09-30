Alpu Ovası'nda URAYSİM hayali bitti

Yaklaşık 10 yıl önce başlanan ancak bir türlü bitirilemeyen URAYSİM Projesi ile ilgili daha önce "projenin uygulanmasının telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı" gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı veren İdare Mahkemesi, Alpu Büyük Ovası’nda gerçekleştirilecek olan URAYSİM projesinin, kamu yararı ve kamulaştırma kararlarının iptali için Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu davada Belediyeyi haklı bularak yapılan tüm işlemleri iptal etti. Tarımsal Sit Alanı olan Alpu Büyük Ovası bu kararla tarım dışı amaçlarla kullanılmaktan kurtuldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin havasına, suyuna, toprağına sahip çıkmak üzere verdiği hukuki mücadelede mahkemeden sevindirici bir haber daha geldi. Daha önce Alpu Ovası’na Termik Santral yapımı, kömür ocaklarının açılması girişimlerinde de hukuk mücadelesini kazanan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en verimli arazilerinden Alpu Ovası’na yapılmak istenen URAYSİM Projesi’nde kamulaştırmanın iptali isteğiyle açtığı davayı kazandı.

Daha önce Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava ile bölgedeki durumun tespiti için uzman bilirkişi heyeti atayan ve heyetin, “kamu yararı yoktur” raporu sonrası projenin yürütmesinin durdurulmasına karar veren İdare Mahkemesi, açılan son davada da önemli bir karara imza attı.

10 yıldır “1. sınıf tarım arazileri” ortasında ve “Büyük Ova” statüsünde korunması gereken tarım arazisi vasfında olan Alpu Ovası’nda, URAYSİM Projesiyle kamulaştırma yapılarak arazilerin tarım arazisi vasfından çıkarılmak istenmesine karşı Büyükşehir Belediyesi’nin İdare Mahkemesi’ne açtığı dava sonuçlandı. Büyükşehir Belediyesi alınan kamulaştırma kararlarının hukuki olmadığını belirterek gerekçelerini mahkemeye sundu. Anadolu Üniversitesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın taraf olduğu davada mahkeme, son duruşmada kararını açıkladı. Mahkemenin gerekçeli kararının son bölümünde, “Dava konusu kamu yararı alınarak kamulaştırma işlemi ile bu işleme dayanılarak tesis edilen tapuya şerh verilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmemiş, işlemlerin iptaline karar verilmiştir” denildi.

Proje ile "Demiryolu Araçları için Test Yollarının inşası" güzergahında bulunan Alpu-Bozan, Odunpazarı-Karahüyük, Tepebaşı-Gündüzler, Tepebaşı-Margi, Tepebaşı-Sepetçi, Tepebaşı-Yakakayı da bulunan yaklaşık 6.000.000 m2 alandaki taşınmazların tarım arazisi vasfından çıkarılması öngörülüyordu.