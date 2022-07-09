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Alper Taban’dan uyarı: ‘’Dikkatli olmamız gereken süreçteyiz’’

Yerel 09.07.2022, 18:32
Alper Taban’dan uyarı: ‘’Dikkatli olmamız gereken süreçteyiz’’

İnegöl protokolü, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların da katıldığı bayramlaşma töreninde bir araya geldi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, son süreçte artış gösteren COVID-19 vakalarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yaptı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi önündeki Kurban Bayramı bayramlaşma programına İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, protokol üyeleri, mahalle muhtarları siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma programında çay ikramları da yapıldı.

Kurban Bayramı bayramlaşma töreninde İnegöllü Şehit Gökhan Çakır ve Yavuz Mete’nin de aileleri de yer aldı. Protokol üyeleri şehit aileleri ile de bayramlaştı.

‘’BAYRAMLAR BİR VE BERABER OLMAKTIR’’

 İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediye önünde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir konuşma yaptı.  Başkan Alper Taban bayramların birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurgulayarak , ‘’Öncelikle Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Kurban ibadetlerimizi yerine getirmeye çalıştık, devam edenler de vardır. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Burada çok değerli şehit ailemiz var. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anmak istiyorum. Gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hamd olsun birlik ve beraberlik içerisinde bayramlar vesilesiyle bir araya gelerek kucaklaşıyoruz. Bayram dediğimiz de bir ve beraber olmak, paylaşmak, yardımlaşmaktır. Sılahi rahim yapmak ve birbirimizi hatırlamaktır. Allah’a şükürler olsun tüm Müslüman âleminde olan özellikler. Bizlere böyle güzel özellikler bahşettiği ve bu güzel günlere eriştirdiği için Rabbimize şükür ediyoruz. ‘’dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, son süreçte artış gösteren COVID-19 vakalarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yaptı. Başkan Alper Taban konuşmasının sonunda, ‘’Pandemi vesilesiyle bir miktar uzak kalmıştık. Şu an normale dönük ancak son dönemde biraz da olsa vakalardan da bahsediliyor. Dikkatli olmamız gereken bir süreçteyiz. Rabbim tüm hastalıkları uzak etsin. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Kurban Bayramımız mübarek olsun.’’ dedi.

‘’ALLAH BU GÜNLERE SEVDİKLERİMİZLE BİRLİKTE TEKRAR KAVUŞMAYI NASİP ETSİN’’

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise, ‘’ Bayramlar bizim toplumumuzu insanlarımızı bir araya getiren, küslükleri dargınlıkları ortadan kaldıran bizler için çok anlamlı günlerdir. İnşallah bizde bayramları bu idraki ile kutlayalım. Aramızda ki kırgınlıklar dargınlıklar son bulsun, toplumumuz, bütün İslam âlemi ve insanlık huzura feraha kavuşsun. Allah bu günlere tekraren sevdiklerimizle birlikte kavuşmayı nasip etsin inşallah. Yaptığınız ibadetler, kesilen kurbanlar kabul olsun makbul olsun. Sayın başkanımız da söyledi bende hatırlatmak istiyorum. 2 Yıl önce dünyayı sarsan hepimizi çok yakından etkileyen ve hayatımızı baştan sonra değiştiren salgın hastalık bitme noktasına gelmişken tekrar vaka sayılarında dikkate değer ölçüde artışların olmaya başladığını görüyoruz. Bu anlamda da dikkatli olalım. yine kişisel hijyenimize belki ara verdiğimiz tedbirlerimize uymamız gereken yerlerde çok kalabalık mekanlarda biraz daha hassasiyet gösterelim.  Tekrar buraya geldiğiniz ve bayram coşkusunu bizlerle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sevdiklerinizle ailelerinizle birlikte nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum.’’ dedi.

ŞEHİTLİĞE KARANFİL BIRAKILDI

Konuşmalar sonrası İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu tarafından dua okunarak, çay ikramı yapıldı. Protokol üyeleri tören sonrası ilk olarak Garnizon Şehitliği’ni ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktılar. Sonrasında ise; İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği, Bursa Yenice Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, huzurevi ve Devlet Hastanesi ziyaret edilerek görevli personellerin bayramları kutlandı.

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