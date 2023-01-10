'Alparslan Türkeş' ismi Kütahya'da bulvara verildi

Kütahya Belediye Meclisi yılın ilk olağan Meclis Toplantısı'nda MHP'nin kurucusu ve merhum Genel Başkanı 'Alparslan Türkeş' ismini Kütahya’da bir bulvara verdi.KÜTAHYA (İGFA) - Türk siyasetinin unutulmaz isimlerinden olan MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in adı, Yoncalı Mahallesi Yoncalı Kaplıcaları alanını Tavşanlı-Balıkesir Karayoluna bağlayan ve Kütahya Belediyesi tarafından 25 yıllığına kullanılmak üzere Gençlik Spor Bakanlığı’na tahsis edilen spor kompleksi alanlarının olduğu bölgedeki bulvara verildi.

Merhum Alparslan Türkeş’in hayatının, milleti için yaptıkları fedakarlıkların, zorluklarla dolu siyasi mücadelesinin örnek olduğunu belirten Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık “Devletimize önemli hizmetleri olan bir devlet büyüğünün ismini Kütahya’da anmanın gururunu yaşadıklarını ve bundan sonra bu bulvarda Alparslan Türkeş’in adını gördükçe davası ile hedeflerini anımsayan hemşehrilerimiz, bu davayı ve ilkelerini yaşatmaya devam edecektir” dedi.