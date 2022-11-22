Almanyalı öğrenciler Muğla Milas'ta Başkanı ziyaret etti

Muğla'nın Milas ilçesine ‘Orman için Gençlik’ projesinin ikinci etabı için Almanya'dan gelen Berlin Teknik Üniversitesi öğrencileri, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Türk Alman Gençlik Köprüsü tarafından fonlanan, APİDA Berlin ve Euromos Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Orman için Gençlik’ projesinin ikinci etabı kapsamında Berlin Teknik Üniversitesi öğrencileri ve değişim programı gözlemcileri, incelemelerde bulunmak üzere Milas’a geldi.

Yaklaşık 20 öğrenci ve gözlemci, ilçe genelinde bir dizi incelemede bulunduktan sonra Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Tokat; Milas’ın tarihiyle, tarımıyla, orman varlığıyla ve kültürüyle önemli bir bölge olduğunu dile getirdikten sonra Milas’ı tanıttı.

Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.