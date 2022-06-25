Son Dakika

Ali Erzincanlıoğlu, “Barajın kaldırılması, Türkiye’yi başarıya ulaştırır”

Yerel 25.06.2022, 14:08
Ali Erzincanlıoğlu, “Barajın kaldırılması, Türkiye’yi başarıya ulaştırır”

Venüs Kampüs Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Ali Erzincanlıoğlu yaptığı açıklamada, “Öğrencilerin nitelikli bölümleri kazanmaları için yüzde 10’luk dilimde olmaları gerekiyor. Kısacası üniversite tercihlerinde baraj puan uygulamasının bu yıl kaldırılması, doğru planlamalar ile desteklenirse başarıya ulaşır” dedi.BURSA (İGFA) - 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı. 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu üniversite sınavlarında bu yıl birçok ilk yaşanacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Venüs Kampüs Kurucu Müdürü Ali Erzincanlıoğlu yaptığı açıklamasında, “Öğrencilerin, üniversite tercihi yapabilmesi için var olan baraj puan uygulaması bu yıl kaldırıldı. Barajın kaldırılması veliler ve öğrenciler üzerinde pozitif bir algı yarattı ancak öğrencilerimizin nitelikli bölümleri kazanmaları gerekiyor. Bu yıl üniversite sınavlarına 3 milyon 234 bin 409 aday başvuru yaptı. Evet baraj kaldırıldı ancak yüzde 10’luk dilimde olan öğrenciler nitelikli bölümlere yerleşecek. Venüs Kampüs Eğitim Kurumları olarak akademik başarıyı her zaman ilk planda tutarak öğrencilerimizin yüzde 10’luk dilimde yer alması için planlamalarımızı yapıyoruz. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz kamplarımız, akademik planlamamız ve kariyer günlerimiz, kariyer koçluğu danışmanlığımız ile öğrencilerimizi sınavlara hazırladık bu yılda Venüs Kampüs akademik başarılara imza atacak dedi.”

“ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİK ORANLARI AŞAĞIYA ÇEKİLMELİDİR”

Baraj puan uygulamasının kalkmasını da değerlendiren Ali Erzincanlıoğlu, “Baraj puan uygulamasının kaldırılmasıyla  birlikte bu yıl üniversite kontenjanları büyük oranda dolacak. Kontenjanların dolması üniversite mezunu işsiz sayısının aşağıya çekilmesi ile desteklenirse başarıya ulaşabiliriz. Bu anlamda üniversite öncesinde öğrencilerin kariyer planlaması doğru yönetilmelidir. Son yıllarda kontenjanı dolmayan ve puanı belli olmayan bölümlerin bu yıl dolması bekleniyor ancak üniversite mezunu işsizlik oranlarını aşağıya çekmek ve nitelikli gençler yetiştirmek için bu bölümleri tercih eden öğrencilerin, meslek liselerinin bağlantılı bölümlerinden bu bölümleri tercih etmeleri gerekiyor. öğrencilerin kariyer planlaması doğru yönetilmeli, daha önce hiç karşılaşmadığı ve ilgisi olmadığı bir alanda öğrencinin lisan veya ön lisans eğitimi alması fayda sağlamayacaktır, özellikle bazı fakültelere geçişler meslek liselerinden olmalıdır. Venüs Kampüs olarak tüm öğrencilerimizi 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar düzenli olarak takip ediyoruz Lise ve üniversite sınavlarında bu yılda başarı grafiğini sürdürmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

VENÜS KAMPÜS’TE YAZ KAMPLARI BAŞLADI

2021-2022 eğitim öğretim yılı sona ererken Venüs Kampüs’te çalışmalar devam ediyor.   Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Venüs Kampüs’te yaz kampları başladı. Lise ve üniversiteye hazırlıkta akademik başarılarıyla dikkat çeken Venüs Kampüs Eğitim Kurumları’nda öğrenciler akademik alandaki eksikliklerini Venüs Kampüs yaz kamplarıyla tamamlayarak dönemi noktalayacak.  Venüs Kampüs Eğitim Kurumları, Bademli Yerleşkesinde ortaokul ve lise öğrencileri Mudanya’nın eşsiz havası ile birlikte kariyer yolculuklarına hazırlanırken, Bursa’nın önde gelen birçok eğitim kurumda okuyan öğrenciler FSM Yerleşkesinde lise ve üniversiteye hazırlık kursları ile geleceğe hazırlanıyor.

Yorumlar (0)
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Haziran 2022
İmsak 03:26
Güneş 05:26
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31