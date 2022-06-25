Ali Erzincanlıoğlu, “Barajın kaldırılması, Türkiye’yi başarıya ulaştırır”

Venüs Kampüs Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Ali Erzincanlıoğlu yaptığı açıklamada, “Öğrencilerin nitelikli bölümleri kazanmaları için yüzde 10’luk dilimde olmaları gerekiyor. Kısacası üniversite tercihlerinde baraj puan uygulamasının bu yıl kaldırılması, doğru planlamalar ile desteklenirse başarıya ulaşır” dedi.BURSA (İGFA) - 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı. 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu üniversite sınavlarında bu yıl birçok ilk yaşanacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Venüs Kampüs Kurucu Müdürü Ali Erzincanlıoğlu yaptığı açıklamasında, “Öğrencilerin, üniversite tercihi yapabilmesi için var olan baraj puan uygulaması bu yıl kaldırıldı. Barajın kaldırılması veliler ve öğrenciler üzerinde pozitif bir algı yarattı ancak öğrencilerimizin nitelikli bölümleri kazanmaları gerekiyor. Bu yıl üniversite sınavlarına 3 milyon 234 bin 409 aday başvuru yaptı. Evet baraj kaldırıldı ancak yüzde 10’luk dilimde olan öğrenciler nitelikli bölümlere yerleşecek. Venüs Kampüs Eğitim Kurumları olarak akademik başarıyı her zaman ilk planda tutarak öğrencilerimizin yüzde 10’luk dilimde yer alması için planlamalarımızı yapıyoruz. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz kamplarımız, akademik planlamamız ve kariyer günlerimiz, kariyer koçluğu danışmanlığımız ile öğrencilerimizi sınavlara hazırladık bu yılda Venüs Kampüs akademik başarılara imza atacak dedi.”

“ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞSİZLİK ORANLARI AŞAĞIYA ÇEKİLMELİDİR”

Baraj puan uygulamasının kalkmasını da değerlendiren Ali Erzincanlıoğlu, “Baraj puan uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte bu yıl üniversite kontenjanları büyük oranda dolacak. Kontenjanların dolması üniversite mezunu işsiz sayısının aşağıya çekilmesi ile desteklenirse başarıya ulaşabiliriz. Bu anlamda üniversite öncesinde öğrencilerin kariyer planlaması doğru yönetilmelidir. Son yıllarda kontenjanı dolmayan ve puanı belli olmayan bölümlerin bu yıl dolması bekleniyor ancak üniversite mezunu işsizlik oranlarını aşağıya çekmek ve nitelikli gençler yetiştirmek için bu bölümleri tercih eden öğrencilerin, meslek liselerinin bağlantılı bölümlerinden bu bölümleri tercih etmeleri gerekiyor. öğrencilerin kariyer planlaması doğru yönetilmeli, daha önce hiç karşılaşmadığı ve ilgisi olmadığı bir alanda öğrencinin lisan veya ön lisans eğitimi alması fayda sağlamayacaktır, özellikle bazı fakültelere geçişler meslek liselerinden olmalıdır. Venüs Kampüs olarak tüm öğrencilerimizi 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar düzenli olarak takip ediyoruz Lise ve üniversite sınavlarında bu yılda başarı grafiğini sürdürmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

VENÜS KAMPÜS’TE YAZ KAMPLARI BAŞLADI

2021-2022 eğitim öğretim yılı sona ererken Venüs Kampüs’te çalışmalar devam ediyor. Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Venüs Kampüs’te yaz kampları başladı. Lise ve üniversiteye hazırlıkta akademik başarılarıyla dikkat çeken Venüs Kampüs Eğitim Kurumları’nda öğrenciler akademik alandaki eksikliklerini Venüs Kampüs yaz kamplarıyla tamamlayarak dönemi noktalayacak. Venüs Kampüs Eğitim Kurumları, Bademli Yerleşkesinde ortaokul ve lise öğrencileri Mudanya’nın eşsiz havası ile birlikte kariyer yolculuklarına hazırlanırken, Bursa’nın önde gelen birçok eğitim kurumda okuyan öğrenciler FSM Yerleşkesinde lise ve üniversiteye hazırlık kursları ile geleceğe hazırlanıyor.