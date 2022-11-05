Albayrak, toplu taşıma sisteminin paydaşları ile bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ il genelinde, şehir içi ulaşımında söz sahibi olan, Tekirdağ Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS) Yönetmeliği kapsamında Elektronik Ücret Toplama Sistemine entegre vaziyette toplu taşıma hizmeti veren, tüm ilçelerden minibüs kooperatiflerinin başkan ve temsilcileri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, TETUS sisteminin işleyişi, minibüs esnafının daha önceki toplantılarda gündeme getirdikleri talepleri hakkındaki gelişmeler ve ulaşım alanındaki son çalışmalar ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

BAŞKAN ALBAYRAK: "TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK HER ZAMAN MİNİBÜSÇÜ ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ il genelinde faaliyette bulunan minibüs kooperatiflerinin temsilcileri ile bir araya geldiklerini ve toplu ulaşım sistemindeki son durumu ve yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarını belirterek, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi her alanda halkımıza en iyi hizmeti verme hedefini kendisine misyon olarak belirlemiştir. Ulaşım da bu konulardan bir tanesi. Bu anlamda Ulaşım alanındaki paydaşlarımız olan minibüs kooperatiflerimizin taleplerini, görüş ve önerilerini dinledik. Yapılması gereken çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, minibüs kooperatiflerimizin her zaman yanındayız. Yasalar çerçevesinde, esnafımızın yüzünü güldürebilecek projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şu çok iyi bilinsin ki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, hiçbir zaman esnafımızın aleyhine olacak bir çalışmanın içinde olmadık, olmayız. Halkımıza kaliteli ve konforlu bir toplu taşıma hizmeti sunabilmek amacıyla, ortak akıl ile en iyiye hep birlikte ulaşma çabası içerisindeyiz" dedi.

Değerlendirme toplantısında, minibüs kooperatiflerinin başkan ve temsilcileri tek tek kürsüye gelerek görüş, talep ve önerilerini dile getirdiler. Toplantı genel değerlendirme ve temennilerin ardından sona erdi.

Toplantıya Başkan Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral, şube müdürleri ile Tekirdağ il genelinde TETUS kapsamında faaliyet gösteren minibüs kooperatiflerinin başkan ve temsilcileri katıldı.