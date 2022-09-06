Albayrak mahalle mahalle dert dinliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir ve TESKİ bürokratları ile birlikte vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm üretmek amacıyla ilçe gezilerine devam ediyor.TEKİRDAĞ (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, geçtiğimiz hafta Saray, Kapaklı, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde, İlçe belediye başkanları ile birlikte incelemelerde bulunmasının ardından bugün de ilçe gezilerinin ikinci etabına Marmaraereğlisi ile başladı.

Marmaraereğlisi Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, ilçede tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmalar değerlendirilerek görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının ardından Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ve bürokratlarla birlikte sahaya inen Başkan Albayrak, ilçe genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Albayrak’ın, ilçe gezilerinin ikinci etabındaki bir sonraki durağı Ergene oldu. Ergene Belediyesi’nde, Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve ilçe belediyesinin bürokratları ile bir araya gelen Başkan Albayrak, Ergene’de tamamlanan, devam eden ve planlanan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ergene’deki incelemelerini tamamladıktan sonra Muratlı’ya geçen Başkan Albayrak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ve bürokratlarla birlikte değerlendirme toplantısına katıldı. Muratlı’da devam eden, tamamlanan ve planlanan çalışmaların ele alındığı toplantının ardından çalışmalar yerinde incelenerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Albayrak’ın, vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulmak ve ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde sürdürülen proje ve çalışmaları yerinde incelemek için düzenlediği ilçe gezilerinin ikinci etabındaki son durağı ise Hayrabolu oldu. Hayrabolu Belediyesi’nde, Başkan Osman İnan ve ilçe belediyesinin bürokratları ile bir araya gelen Başkan Albayrak, ilçede gerçekleştirilen tüm çalışmalar ile ilgili bürokratlarla görüş alışverişinde bulundu.

BAŞKAN ALBAYRAK: “ŞEHRİMİZE DUYDUĞUMUZ HİZMET AŞKI VE VATANDAŞLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Yerinde çözüm seferberliğine devam ettiklerini belirten Başkan Albayrak, “Güzel Tekirdağ’ımıza duyduğumuz hizmet aşkı, vatandaşlarımıza duyduğumuz sevginin verdiği güç ve enerjiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ bürokratlarımızla bugün saat 07.00 itibariyle yollardayız. Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde çözmek amacıyla gün boyu Marmaraereğlisi, Ergene, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerimizi ziyaret ederek ilçe belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Çalışmaları yerinde inceledik ve bundan sonraki dönem ile ilgili planlamalarda bulunduk. Bundan sonra da ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde, halkımıza en kaliteli hizmeti vermek için mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.