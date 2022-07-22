Alanya yolları sil baştan yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Dim Vadisi’nde bulunan Yalçı ve Gümüşkavak mahalle yollarını asfaltladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alanya’daki çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Yol bakım onarımının yanı sıra alt yapı çalışmalarının tamamlandığı yollarda da asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri daha önce yağmur giderleri yapılan, büzleri konan ve stabilize çalışmaları tamamlanan Dim Vadisi’ndeki Yalçı ve Gümüşkavak Mahalleleri grup yolunun 2 kilometrelik bölümünü sati asfalt ile kaplandı. Yoğun bir şekilde çalışan ekipler, bir gün içinde çalışmayı tamamlayarak yolu hizmete açtı.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden, Gümüşkavak Mahalle Muhtarı Yücel Sezel, “Mahalle yolumuzun bir bölümünün alt yapısı olmadığı için daha önce asfaltlanmamıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi talebimiz doğrultusunda yolumuzun alt yapısını tamamladı şimdi de asfaltını döktü. Mahallemizin ulaşımı şimdi daha konforlu olacak. Hizmetlerinden ötürü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ederim” dedi.