Alanya Yeni Hal Kompleksi’ne taşınacak mı?

Alanya’da 4 halin birleştirilmesi düşüncesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında temeli atılan Alanya Yeni Hal Kompleksi inşaatı büyük oranda tamamlandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir ve büyükşehir bürokratları, hal komisyoncuları dernek başkanları bir araya gelerek, yeni hale taşınma konusunu görüştü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Gözde Arat, Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin ile Alanya-Konaklı-Payallar- Demirtaş Hal Dernek Başkanları katıldı.

Toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sorunların çözülmesi ve halcilerin birlikte karar alarak yeni hal kompleksine taşınması yönündeki isteğini dile getirdi. Daha sonra sırayla söz alan hal komisyoncuları dernek başkanları, yeni halle ilgili taleplerini ifade etti. Konaklı ve Payallar Hal Dernek Başkanları taşınmaya olur verirken, Alanya ve Demirtaş Halleri Dernek Başkanları ise diğer üyelerle görüşmek için süre istedi. Halciler kendi aralarında görüşerek bir hafta içinde kararlarını Büyükşehir Belediyesine iletecek.