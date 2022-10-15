Alanya kırsalında turizm için asfalt seferberliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ilçesi Bucak ve Dimalacami grup yolunda sathi asfalt çalışması yaptı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya kırsalındaki mahallelerin yol bakım onarım, asfalt çalışmalarını belirlenen program dahilinde yürütüyor. Bucak ve Dimalacami mahallelerinin grup yollarında bir süre önce tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından yol sathi kaplama ile asfaltlandı.

Toplam 1200 metre uzunluğundaki yolda asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından konuşan Dimalacami Mahalle muhtarı Kerim Teker, “Yolumuzun bazı bölümleri bozuktu. Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuyu ilettik. Önce altyapısını yaptılar şimdi de asfaltını döktüler, yolumuz çok güzel oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.