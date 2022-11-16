Alanya kırsalında kış hazırlıkları sürüyor

Alanya’nın kırsal mahallelerinde vatandaşların ulaşımda bir sorun yaşamaması için Büyükşehir ekipleri aralıksız çalışıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, kırsal mahallelerdeki kış mesaisine ara vermeden devam ediyor. Alt yapı, stabilize, yol bakım onarım, şarampol temizliği, beton dökümü ve duvar çalışmaları farklı mahallelerde plan dahilinde sürdürülüyor. Alanya kırsal ekipleri, Taşatan yolunda yol bakım onarım ve alt yapı, Kuzyaka Mahallesi’nde şarampole beton dökümü, Akçatı Mahallesi’nde büz uygulaması ve Değirmendere Mahallesi’nde ise heyelan olan bölgeye taş duvar yapım çalışmalarını gerçekleştiriyor.