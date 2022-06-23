Akseki’de kış aylarında kırılan büzler onarılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki’de ağır geçen kış şartları nedeniyle yollarda kırılan ve deforme olan yağmur suyu büzlerini yeniliyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Akseki’de ağır geçen kış şartlarının yollarda yarattığı olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sorumluluk alanında bulunan yollarda bakım-onarım çalışması yapıyor. Çalışmalar kapsamında yaşanan şiddetli yağışlar sonrası kırılan, deforme olan ve tıkanarak tarım arazilerine zarar veren yağmur suyu büzleri bir bir değiştiriliyor. Kırılan büzlerin yerine yenileri monte ediliyor. Çalışmalardan dolayı mahalle muhtarı ve vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkürlerini iletti.