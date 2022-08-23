Akraba tartışmasında kan aktı! 1 ölü

Malatya Pütürge'ye bağlı Esencik Köyü'nde akrabalar arasındaki tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kan aktı. Kavgada bir kişi, kimliği belirsiz kişi tarafından vurularak hayatını kaybetti.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Esencik (Havo) köyünde akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ömer Aydın (33), kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Gerger Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Aydın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Ömer Aydın cansız bedeni otopsi, yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgli tahkikat başlatıldı.