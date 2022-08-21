Akkuş yatırımlarla büyüyecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla kentte yapılan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları takip etmek üzere saha gezisi yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, daire başkanları ve birim amirleri ile Akkuş’ta incelemelerde bulundu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesinin alt yapıdan üst yapıya şehrin dört bir yanında devam ettirdiği çalışmalar Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla yerinde takip ediliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan’ın öncülüğünde Akkuş’a giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe yatırımlarını inceleyerek vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi. Yatırımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Akkuş ilçesi sakinleri başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

“ÇALIŞMALARIMIZDA HALKIMIZIN CİDDİ MEMNUNİYETİNİ GÖRDÜK”

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Akkuş ilçesindeki yatırımların bölge halkı ve özellikle mahalle muhtarlarının memnuniyetini kazandığını söyledi.

Genel Sekreter İnan şöyle konuştu:

“Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla alt yapı çalışmalarımızın tamamını geziyoruz. Şu an da Gedikli, Ketendere, Çavdar, Çukurköy, Cehyanlı, Meyveli ve Küllekceli Mahallelerimizin grup yollarını asfalta hazır hale geldiğini gördük. Buralar en kısa süre içerisinde asfaltlanacak ve bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayat standartları kolaylaştıracak çalışmalarımızın sonuna kadar tamamlayacağız. 19 ilçede yaptığımız çalışmalarımızı Akkuş’a yakışır bir şekilde burada da tamamlayacağız. Bölge halkımızın ve muhtarlarımızın ciddi bir memnuniyetini gördük. En kısa sürede kurdele kesmek üzere bölgeyi yeniden ziyaret edeceğiz.”

“İLÇEMİZDE ÇOK CİDDİ YATIRIMLAR VAR”

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye çok ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla Genel Sekreterimiz Sait Bey’in başkanlığında tüm daire başkanlarımız ilçemize çıkarma yaptı. İlçemizde yapılan, devam eden ve bundan sonra planlanan yatırımları yerinde görmek adına arazide incelemelerde bulunduk. İlçemizde çok ciddi yatırımlar var. Bunları da yerinde inceleyerek vatandaşların hizmetine sunma anlamında olanca gayretimizle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile önceliğimiz ulaşım diyoruz ve sorunlarımızı da bir bir çözüyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde yarım kalan işlerimiz bittiğinde ilçemizde ulaşım sorun olmaktan çıkacak. Su sorunlarının da çözüldüğünü gördük. Diğer daire başkanlıklarımız da alanları ile alakalı ilçemizdeki çalışmaları yerinde gördü. Bu çalışmalardan dolayı öncelikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi.

“MAHALLELİLERİMİZ, GURBETÇİLERİMİZ RAHAT EDECEK”

Akkuş ilçesi mahalle muhtarları, mahalle sakinleri adına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.

Mahalle muhtarları şunları söyledi:

“Uzun yıllar sonra yollarımız asfalta kavuştu. Öncesinde bu yollarımızın asfaltlanması için çok mücadele etmiştik. Artık mahallelilerimiz, gurbetçilerimiz rahat edecek. Yollarımızın birçoğu Niksar’ın mahallelerine ve önemli birçok noktaya bağlanıyor. Bu yollarımız çok elzem yollar ama bu zamana kadar hep gölgede kalmıştı. Alt yapısı tamamlanan yollarımız asfaltlandı. Bizlere bu hizmeti sunan öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.”