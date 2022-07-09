Akın: “Selin izlerini en kısa zamanda sileceğiz”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanı ve ARGE Başkanı Ercüment Özçelik, Su ve Kanalizasyon Müdürü Emre Önder ile birlikte ilimizde meydana gelen sel afetinden olumsuz etkilenen Toptancılar Sitesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.BARTIN (İGFA) - İnceleme sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Akın; “Afetten etkilenen bölgeleri sık sık ziyaret ederek çalışmaları inceleyip vatandaşlarımızın isteklerini dinliyoruz. Bu kapsamda da Toptancılar Sitesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları inceledim. Milliyetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanımız ve Bartın Belediyesi Ar-Ge Başkan Yardımcımız Ercüment Özçelik ve Su ve Kanalizasyon Müdürümüz Emre Önder’den bilgiler alıp, bölgedeki işyeri sahipleri ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Halkımızla birlik beraberlik içinde çalışarak selin izlerini en kısa zamanda sileceğiz” dedi.