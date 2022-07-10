Akhisar Kocakağan’a Yeni HİS Göleti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Kocakağan Mahallesi’nde yeni Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapım çalışmalarına başladı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandığında, yaklaşık 8000 adet besi hayvanının göletten faydalanacağı belirtildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yerelde kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım hayvancılık ve üretim faaliyetlerine verdiği destekleri arttırarak sürdürüyor. Bu kapsamda üreticilere destek olmak ve gelirlerini arttırmak amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni HİS göletleri yapım çalışmalarına devam ediliyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri üreticilerden gelen talepler doğrultusunda Akhisar ilçesine bağlı Kocakağan Mahallesi’nde yeni hayvan içme suyu göleti yapımına başladı. Gölet yapımı tamamlandığında Kocakağan Mahallesi’nde bulunan besi hayvanlarının yanında yaban hayvanlarının da göletten faydalanacağı belirtildi.

Büyükşehir Tüm Gücüyle Üreticilerin Yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Daire Başkanı Yılmaz Usta, “Kurumumuzun imkanları doğrultusunda her alanda üreticilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayvan içme suyu göletleri konusundaki çalışmalarımız da hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerimizde aralıksız sürüyor. Son olarak Akhisar ilçemizin Kocakağan Mahallesi’nde yeni gölet yapımına başladık. Tamamlandığında üreticimizin de elini rahatlatmış olacağız. Yaklaşık 8000 besi hayvanı bu göletten faydalanacak. Tarım şehri Manisa’mızda, üreticimize desteklerimiz sürecek” dedi.