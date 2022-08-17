Anamur’dan Tarsus’a kadar vatandaşa her konuda eşit ve adil hizmet götürmeyi temel prensip olarak kabul eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır hizmet bekleyen Akdeniz ilçesinde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akdeniz ilçesinin Çay, Çilek ve Özgürlük Mahalleleri’nde tamamlanıp trafiğe açılan ve yapımı süren yolları inceleyen Başkan Seçer, yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyan vatandaşlarla yaptığı sohbette, “Bu bölgeler, tarihinde görmediği teknik hizmeti aldı” dedi.MERSİN (İGFA) - Akdeniz ilçesindeki yol incelemeleri ve esnaf ziyaretine; Başkan Seçer’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, MESKİ bürokratları, daire başkanları ve muhtarlar da katıldı.

Modern yollarla Akdeniz’in çehresi değişiyor

3 mahallede yürütülen yol çalışmalarında 138. ve 139. Caddeler modern bir teknik yapıyla tamamlanıp trafiğe açıldı. 136. Cadde’de ise çalışmalar devam ediyor. 136. Cadde’nin ardından, Çilek Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde çalışmalar başlayacak. Başkan Seçer, süratle sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek, Özgürlük Mahallesi’ndeki 4. Bölge Pazartesi Pazarı ve Çilek Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi esnafını ziyaret etti. Uzun zamandır bozuk olan yollardan dolayı yoğun tozlanma ile mücadele ettiklerini belirten mahalle sakinleri, ilçeye kazandırılan hizmetler için Başkan Seçer’e teşekkür ettiler.

“İlçe Belediyesi’nin sorumluluğundaki işleri de biz yaptık”

Özgürlük Mahallesi 136. Cadde’yi inceledikten sonra çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Seçer, “Özgürlük, Çay ve Çilek Mahalleleri’nde 51 lokasyonu Büyükşehir’e ait olmak üzere, toplam 169 lokasyonda çalışma yaptık. 118 lokasyon aslında ilçe belediyesine aitti. Yani buranın Akdeniz Belediyesi’ne ait olduğunu düşünürseniz, MESKİ çalışmalarından sonra, Akdeniz Belediyesi’nin sorumluluğunda olup yapamadığı ya da yapmak istemediği çalışmaları da biz üstlendik. Ara sokaklara kadar girdik. Toplamda 3 mahallede 80 bin ton asfalt kullandık, 53 bin metrekare de kaldırım çalışmasının altına imza attık” diye konuştu. Bu bölgelerin tarihinde görmediği teknik hizmeti aldığını; burada yapılan yolların, günü kurtarmak ya da yasak savmak için yapılan işler olmadığına vurgu yapan Başkan Seçer, “Burada 10 ayrı caddede yenileme çalışmaları yaptık. Her caddenin kendine göre bir özelliği var. Bunlardan 134, 136, 138, 144 ve 152. Caddeler, yoğun ve ağır yük taşıtlarının seyir halinde olduğu caddeler. Çünkü burada çok sayıda büyük lojistik, bakliyat ve benzeri işletmeler var. Buralara gelen araçlar da yüksek tonajlı araçlar ve zaman içinde yola zarar veriyorlar. Bundan dolayı biz bu caddelerde kaliteli, dayanıklı, uzun yıllara sarih herhangi bir problem yaratmayacak teknik bir imalat yaptık” dedi.

“Yıllardır yaşanan sorunlar, bu çalışmalarla ortadan kalkıyor”

Özgürlük Mahalle Muhtarı ile birlikte yol çalışmasını inceleyen Başkan Seçer, “Özgürlük Mahalle Muhtarımız’dan, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldım. Mahalleli olarak son derece memnunlar. Çünkü uzun süredir yaşanan bu sorunlar, yapılan bu çalışmalarla ortadan kalkmış olacak. Bu çalışma bittikten sonra, Çilek Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’ne geçeceğiz. Orada Bekirde Yolu olarak andığımız bölgede, 800 metrelik çok yoğun bir güzergahta çalışmamız olacak” diye konuştu.

“Acil ihtiyacı olan yerlere öncelik veriyoruz”

Mersin’in dört bir yanına adaletli ve eşit hizmet götürmek ilkesiyle hareket ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, “Özellikle bugüne kadar hizmet almakta sıkıntı yaşamış bölgelere belki pozitif ayrımcılık yapılabilir, ama genel anlamda baktığınız zaman, ihtiyacı öncelikli olarak tespit edilen yerlerde bu çalışmalar yapılıyor, yapılmaya da devam edecek” ifadelerini kullandı.