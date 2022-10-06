Akademisyenler Hatay'a uluslararası kongre için geldi

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Fonksiyonel Ürolojide Uluslararası Medikal Baskı ve Simülasyon Kongresi’ne katılan üroloji hekimlerini UNESCO Gastronomi Evi’nde ağırladı.HATAY (İGFA) - Hacettepe Üniversitesi koordinatörlüğünde, Hatay Valiliği, HBB, MKÜ ve İSTE desteğiyle yapılan kongreye katılan İngiltere, Belçika, İtalya, Güney Kore, Makedonya, Mısır, İran gibi ülkelerden 50’ye yakın üroloji asistanı ve ürolog Hatay’da Başkan Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş’ın misafiri oldu.

Başkan Savaş buluşmada kongre hakkında bilgiler alarak akademisyenler ile sohbet etti.

Hatay hakkında dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenlere bilgiler veren Savaş, bugün Meclis Kültür Merkezi’nde kongrenin açılış konuşmasını da yapacak.