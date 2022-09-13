AK Partili Veli Böke: Kahramanmaraş, Kayseri'nin 'güvenlik suru'dur

Kayseri'de düzenlenen Kahramanmaraşlılar Festivali'nde konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Av. Dr. Veli Böke, Kahramanmaraş’ı Kayseri’nin 'güvenlik suru' diye nitelendirerek, Kayseri’de 100 bin civarında Kahramanmaraşlı'nın yaşadığını söyledi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kayseri’de bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Kahramanmaraşlılar Kültür ve Sanat Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle sahne oldu.

Talas ilçesi Ali Dağı Cafe 360 Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen festivalin organizasyonunda büyük emekleri olan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Av. Dr. Veli Böke, Kayseri’deki Kahramanmaraşlıların kültürel, sosyal ve ekonomik konumlarına yönelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, "Bizim için Kahramanmaraş neyse, Kayseri de odur" dedi.

Kayseri ve Kahramanmaraş’ın iki kadim şehir olduğunu belirten Böke, "Bizim için Kayseri de Kahramanmaraş oluyor. Her yer Kahramanmaraş elbette. Geçen sene coşkulu bir kalabalıktı. Bu sene onun üç katı bir kalabalık var çok şükür. Bütün belediyelerimiz başta Büyükşehir, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Türkoğlu, Andırın, Göksun, Pazarcık, Afşin, Ekinözü tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İlçelerinin marka ürünlerini Kayseri’ye getirdiler. Adeta Kahramanmaraş, Kayseri’ye taşındı” dedi.

Kahramanmaraş için Kayseri’nin çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Böke, “Kayseri Kahramanmaraş’ın batıya açılan ticaret kapısı. Kayseri için de Kahramanmaraş çok önemli. Ben adeta Kahramanmaraş’ı Kayseri’nin güvenlik suru diye anlatıyorum. Kayseri’nin güvenliği Kahramanmaraş’ta geçiyor her şekilde. Kayserililer de uyanık. Bunu bildiği için de Kayserililer evlerini, binalarını Kahramanmaraşlılara güvenmişler. Kayseri’de apartman görevlilerinin yüzde doksanı Kahramanmaraşlıdır. Bunun da yüzde 90’ı Göksunlu, bunun da yüzde 90’ı Kavşutlu. Festivalimiz geçen sene de eğlenceliydi, bu sene de çok güzel geçiyor. Festivalde emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.