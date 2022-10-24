AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Görgel: Kitap Fuarı'na ilgi beni sevindirdi

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, ailesi ile birlikte 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nın son gününde de fuarı ziyaret etti ve değerlendirmede bulundu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan 8.Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı ile ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, düzenlenen kitap fuarının çok nitelikli bir fuar olduğunun altını çizdi.

"Diğer kitap fuarlarından daha farklı renkleri var" diyen Görgel, "Kahramanmaraş’ta vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz kitaba düşkün. Genelde şehir olarak kitaba, edebiyata düşkünlüğümüz tüm dünyada biliniyor zaten” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden Başkan Görgel, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibinin gençlerimizi ve çocuklarımızı değişik organizasyonlarla kitap fuarına çekmesini önemli buluyorum. Ayrıca gençlerimizin ve çocuklarımızın yoğun ilgisini de görünce çok mutlu oldum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekibini kutluyorum" diye konuştu.