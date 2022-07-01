Ağrı'da 'insan ticaretiyle mücadele' görüşüldü
Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un başkanlığında, “İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı” gerçekleştirildi.Ağrı Söz Gazetesi / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valiliği Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Varol’un yanı sıra Göç İdaresi Başkanlığı İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanı Osman Koramaz, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Alparslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Cumhuriyet Sacvısı Halit Gündoğdu, Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, İl Göç İdaresi Müdür V. Mücahit Yumak ve ilgili kurum amirleri katıldı.
Göçmenlerin topluma uyum sağlamasına yönelik faaliyetlerle, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının göçmen konusundaki iş birliğinin önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, insan ticareti mağdurlarına verilen destek hizmetleri ve istatistikler konu başlıklarının ele alındığı sunum gerçekleştirildi.
İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.
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