Ağrı'da İl Koordinasyonu sağlandı

Ağrı'da İl Koordinasyon Kurulunun 2022 Yılı 3. Toplantısı Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında yapıldı.Ağrı Söz Gazetesi / AĞRI (İGFA) - Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Vali Varol, ilde yürütülen kamu yatırımlarının genel değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İlçe Kaymakamları, Kurum Müdürleri ve İlçe Belediye Başkanları katıldı.

Projelerin son durumunu değerlendiren Vali Dr. Osman Varol, kurumlar arası koordinasyon sağlanmasının amaçlandığı söyledi. Ağrı'da 2022 yılında 222 proje hazırlandığını ve Temmuz ayı itibari ile bu projelerden 7 adedinin bitirildiğini ve 120 adedinde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Vali Varol, "71 adedi ihale aşamasında, 13 adedi henüz başlanmamış olup 4 adedi ise tasfiye edilmiştir. Bu projelerin toplam tutarı 7 milyar 20 milyon 110 bin TL’dir. 2022 yılında tahsis edilen ödeneğin toplamı ise 895 milyon 465 bin TL’dir. Yıllara sair güncel olarak toplam 1 milyar 875 milyon 753 bin TL harcanarak yüzde 21 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.” diye konuştu.

Vali Varol’un değerlendirmelerinin ardından yapılan çalışma grubu toplantısı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.