AGİDER’den Başkan Muhittin Böcek’e ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Figen Sayın ve yönetimini ağırladı. Görüşmede Büyükşehir Belediyesi ve AGİDER’in kadın sorunları konusunda işbirliği ele alındı.ANTALYA (İGFA) - Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Figen Sayın ve yönetimini kabul eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar kadınlara hep pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getiren Başkan Böcek, iş hayatında kadınların da yer alması için çalıştıklarını söyledi. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak AGİDER ile imza atılacak ortak projelere her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzalayan dünyadaki ilk belediye olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Kadınlarımız her alanda bize destek oluyor. Antalya’mız, ülkemiz için çalışıyorlar. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi başta olmak üzere kadınlarımızla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. AGİDER ile her alanda işbirliğine hazırız. Dönemi kurtarmak adına projelere imza atmıyoruz hep geleceğimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza sizlerle işbirliği içinde devam etmemizi diliyorum” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik çalışmalarından övgüyle söz eden AGİDER Başkanı Figen Sayın, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından hep bir engel durumu olduğundan bahseden Sayın, “Toplumsal cinsiyet eşitsizliği farkındalığı konusunda ve aynı zamanda girişimcilerin keşfini sağlayacak taslak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projemizde Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket etmek ve sizlerin tecrübelerinden yararlanmak bizleri de memnun edecektir” dedi.