Afyonkarahisar’da göz kamaştıran ulaşım yatırımları

Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yaptı. Ulaşım standardını yükseltme adına yoğun bir çalışma yapan belediye ekipleri, şehrimizin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. Bir taraftan muhtelif bölgelerde yol çalışması yapan ekiplerimiz, diğer taraftan şehir merkezinde bulunan mahallelerde asfalt yenileme çalışmaları yapıyor.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar’da yol standartlarını yükseltmek, konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sağlamak adına gece gündüz demeden çalışıyor; ana arterler, ara sokaklar ve mahallelerde yollarımızı sıcak asfaltla buluşturuyor. Asfalt Üretim Şantiyemizde kendi ürettiğimiz asfalt ile cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturuyor.

KARŞIYAKA MAHALLESİ - OSB BAĞLANTI YOLUNA SICAK ASFALT

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in talimatları doğrultusunda pek çok noktada eş zamanlı olarak ulaşım yatırımlarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede hızlı ve etkin çalışmalarıyla konforlu ve güvenli yollar oluşturuyor. Vatandaşların daha kaliteli ve konforlu ulaşımı için gece gündüz sahada etkin bir çalışma ortaya koyan ekiplerimizin bu çerçevede sıcak asfalt, sathi kaplama, orta refüj çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Farklı bölgelerde devam eden yatırımları kapsamında Karşıyaka Mahallesi’ni Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlayan yola sıcak asfalt serimi yapıldı.

Ulaşım yatırımlarına oldukça önem veren Belediyenin 'Yol hayattır yol medeniyettir' anlayışıyla mesai mefhumu gözetmeden ve dur durak bilmeden çalışmaları devam edecek.