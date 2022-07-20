Afyonkarahisar Yaratıcı Şehirler Ağı Konferansı’nda

UNESCO tarafından yaratıcı şehirler ağına dâhil olan Afyonkarahisar, gastronomi alanında lezzetlerini sadece yurt içinde değil yurt dışında da temsil etmeye devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Belediyesi, Gastronomi şehri Afyonkarahisar’ı tanıtmaya devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında düzenlenen gastronomi festivalleri, konferanslar ya da fuarlar gibi organizasyonlarda Afyonkarahisar Belediyesi tescilli ve yöresel lezzetlerini anlatıyor. Kadim şehri ve mutfak kültürünü tanıtmak amacı ile bu kez de Brezilya’da Afyon lezzetleri adından söz ettirdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in görevlendirmesi ile Santos’a giden Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar UNESCO 14. Yaratıcı Şehirler Ağı Değerlendirme Konferansı’na katıldı.

Farklı ülkelerden bürokrasi, gastronomi temsilcileri, Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil olan şehir Başkanları ve lezzet avcıları ile buluşan Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş Ekim ayında düzenlenecek 4. Uluslararası Gastronomi Festivali’ne davet etti. Ayrıca konferansta konuklara tescilli Afyon Lokumu da ikram edildi. Çeşitli konular üzerine sohbetler de gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, konuklara Afyonkarahisar hakkında bilgiler verdi, davette bulundu.

“Şehri tanıtmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor” diyen Başkan Yardımcımız Karakuş; “Afyonkarahisar’ın her alanda varlığını tüm dünyaya duyurmak adına çalışmalar yapıyoruz. Özellikle de Gastronomi alanında şehrimizin lezzetlerini her kesimden insanla buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Afyonkarahisar’ın tescilli lezzetlerini bilmeyen kalmayacak. Bu uğurda düzenlenen gastro organizasyonlarda yer alarak şehrimizi temsil ediyoruz. Bu konferansta hem bizlere hem de gastronomi alanında yapılan çalışmalara katkı sağlayacakken, yurt dışında Afyonkarahisar’ın mutfak kültürünün tanınmasının da şehre ekstra katkılar sunacağını ümit ediyoruz. Bizlere destek veren Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’e de teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

8-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında Santos, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın (UCCN) XIV Yıllık Konferansına ev sahipliği yapıyor. 90'a yakın ülkeden 300'e yakın şehirden delegeleri ağırlayan Konferans, 'Yaratıcılık, eşitliğe giden yol' teması etrafında düzenleniyor. Etkinlik, UNESCO'nun küresel öncelikleri ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri azaltmada ve kentsel alanların yeniden canlandırılmasında, UNESCO Yaratıcı Şehirlerin faaliyetleri üzerinde alışverişi ve işbirliğini teşvik etmede kültür ve yaratıcılığın rolünü vurgulamayı amaçlıyor. Konferans kapsamında UNESCO ile birlikte genel oturumlar, tematik paneller, Belediye Başkanları Forumu, alt ağ toplantıları ve kültürel programlar düzenleniyor.