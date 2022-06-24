Afyonkarahisar sokaklarını karış karış dolaşıyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar sokaklarını karış karış dolaşmaya devam ediyor. Göreve geldiğinden bu yana gönül belediyeciliği ışığında, farkındalık yaratacak yönetim anlayışını ortaya koyan, ayak basmadık mahalle bırakmayan Başkan Zeybek, son ziyaretini Sahipata Mahallesi’ne yaptı.AFYONKARAHİSAR (İGFA) – Afyonkarahisar’da mahalle ziyaretine AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş ve Barış Dal, AK Parti İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur, Sahipata Mahallesi Muhtarı Doğan Korkmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı çıkışı vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Zeybek’ e çocukların ilgisi yoğun oldu. Ziyarette kendisine yöneltilen talepleri dinleyen Başkan Zeybek, vatandaşlarımızın istek ve önerilere ilişkin ilgili birim amirlerine talimat verdi.

“ŞEHRİMİZİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ”

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Zeybek, Afyonkarahisar’ı ortak akılla yönettiklerini söyledi. Muhtarın mahallesinde gösterdiği eksikleri ve talepleri yerinde gördüklerini anlatan Başkan Zeybek, “Arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdik. Mahallemizdeki eksiklerin en kısa süre içerisinde çözüme kavuşacak. Gönül Belediyeciliği ile yola çıktık. Vatandaşlarımızın ayağına giderek onlarla bire bir yüz yüze sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturuyoruz. Seçim öncesi ifade ettiğimiz gibi şehrimizi birlikte yönetiyoruz.

“YERİNDE OTURAN DEĞİL, SAHADA ÇALIŞAN ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Hiçbir mahalle arasında ayrım yapmayarak şehrimizin tamamına hizmet etmek için koştuklarını söyleyen Başkan Zeybek, “Belediye işi gönül işi’ sloganıyla hemşehrilerimizle hemhal oluyoruz. Bu hafta Cuma namazımızı ve ekip arkadaşlarımızla Şehitler Camii'nde eda edip, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Talep öneri ve isteklerini yerinde alıp, ilgili ekip arkadaşlarımızı görevlendirdik. Yerinde oturan değil, sahada çalışan bir anlayışı Allah'ın izni ve milletimizin desteği ile hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

“DAHA YAŞANILABİLİR BİR AFYONKARAHİSAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Tespit edilen sorunlara çözüm bulunacağından emin olduğunu söyleyen Muhtar Doğan Korkmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Zeybek ve Milletvekili Ali Özkaya’ya teşekkür etti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ise, “Sahipata Mahallemizle ilgili mahalledeki vatandaşlarımızdan talepleri aldık. Belediye Başkanımız yapılması gereken çalışmalarla ilgili gerekli talimatları verdi. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Afyonkarahisar için hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.