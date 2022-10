Afyonkarahisar'da Gelecek'ten Beyaz Baston Günü'ne destek

Görme engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla 64 yıldır kutlanan Beyaz Baston Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşü etkinliğine Afyonkarahisar Gelecek Partisi İl Başkanlığı teşkilatı da yürüyüşe katılarak destek verecek.Afyon Kent Haber / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Gelecek Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Niyazi Ertaş 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Güvenlik Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Dünyada her yıl 15 Ekim tarihinde kutlanan Beyaz Baston Güvenlik Günü farkındalık yürüyüşünün Afyonkarahisar’da 15 Ekim 2022 Cumartesi günü Saat 13.30’da İmaret Camii önünden başlayıp Zafer Meydanına kadar beyaz bastonlarla kortej yürüyüşü yapılacağını belirten Ertaş, Altı Nokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi tarafından farkındalık oluşturmak adına yıllardır bu projenin yapıldığını hatırlattı.

"Gelecek Partisi olarak her zaman yanında onların yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" diyen Ertaş, "Bizim elimiz her zaman onların elinin yanında. Her zaman omuz omuza birlikteyiz. Bu güzel projelere imza attıkları için Şube Başkanı Hakan Erdoğan ve ekibine teşekkür ediyoruz. 15 Ekim Cumartesi günü Gelecek Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı olarak yapılacak bu yürüyüşe katılarak kendilerine destek vereceğiz" dedi.

Herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğunu belirten Ertaş, "Bizler partimiz olarak görme engelli vatandaşlarımız için yalnızca yollardaki uyarıcı kılavuzla kalınmaması gerektiğini, şehir planlaması yapılırken her zaman bu farklılık gözetilmesini her zaman ifade ettik. Afyonkarahisar’da engelli vatandaşlarımızın herkesle eşit haklara sahip olmaları ve karşılaşabilecekleri engellerin ortadan kaldırılması adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.