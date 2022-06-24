Afyon’da eğitim kompleksi için start verildi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi’nin temeli Vali Yiğitbaşı'nın katılımıyla atıldı.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) – Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksinin temeli, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyelerinin katılımıyla atıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, "Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak misyonumuz sağlık alanında liderlik yapabilecek, çevreye ve insani değerlere duyarlı bireyler yetiştirmek; sağlık temalı bir üniversite olarak ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi aromatik bitkiler ve termal sağlık konusu başta olmak üzere öncü sağlık araştırmalarıyla bilgiyi üretmek, uygulamak ve paylaşmaktır. Bir üniversite olarak tüm bu hedeflere ulaşabilmek için 3 temel şart bulunmaktadır. Öğrenci, Akademisyen, yeterli ve uygun altyapı Nicelikten ziyade niteliğe odaklanan bir eğitim felsefesiyle hareket ettiğimiz üniversitemizde 2018’de 5131 olan öğrenci sayımız; yeni açılan ve kontenjanları değişen bölüm ve programlarımızla 2022 itibariyle 6698’e ulaşmış ve öğrenci sayımızda %30’luk bir artış sağlanmıştır. Buna karşılık 2018’de 355 olan akademik personel sayımız 2022 itibariyle 556’ya ulaşmış ve akademik personel sayımızda da %56’lık bir artış sağlanmıştır” dedi.

Öğrenci ve akademik personel sayısındaki artışlar karşısında mevcut bina ve altyapının artık yetersiz kalmaya başladığına değinen Rektör Okumuş: “Yaklaşık 43 bin m² kapalı alana sahip olan ve 2 etapta bitirilmesi planlanan “Eğitim Kompleksi Projesinin” 19.500 m² sini kapsayan ilk etabının inşaatına bugün itibariyle start vermiş olacağız. İlk etabın 2024 yılı itibariyle bitirilmesi planlanmaktadır. İlk etabın maliyeti de yaklaşık şu anki şartlarda 130 milyon TL civarında olacaktır. Proje içeriğinde Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim ve idari amaçlı kullanılacak mekânları, 80 öğrenci kapasitesinden 300 öğrenci kapasitesine değişen çeşitli büyüklüklerde 4650 öğrenci kapasiteli 34 adet derslik ve amfiler bulunmaktadır. Bunun yanında Genel ve bireysel amaçlı Laboratuvarlar, Artırılmış Gerçeklik Laboratuvarı, Ses ve Görüntü Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Hücre Kültürü Laboratuvarı, Multidisipliner Laboratuvarlar, Bilgisayar Laboratuvarı ve Mikroskopi Laboratuvarı olmak üzere toplam 16 Merkezi Laboratuvar da proje bünyesindedir” ifadelerini kullandı.

Rektör Okumuş konuşmasına şöyle devam etti: “Ömer-Zilif Halaç paliyatif Bakım merkezi ve misafirhanemiz, inşaatı devam eden Çocuk Acil inşaatı, A bloğun acil ihtiyacımız olan eğitim birimlerine dönüştürülmesi, AFSÜ cafe, yani ameliyathanelerimiz ve yoğun bakımlarımız, yenidoğan ve çocuk yoğun bakımlarımız, çocuk kemik iliği nakil merkezimiz (Çok başarılı nakillere imza atmaktadır) bunlardan birkaçıdır. İnşallah ihale aşamasında bir sorun yaşamazsak projesini tamamlamış olduğumuz ve uluslararası sağlık turizmine katkıda bulunmasını da planladığımız, 20 termal terapi havuzlu, çok sayıda fizik-tedavi salonu, her biri kendine ait banyo ve tuvalete sahip, 5 yıldızlı otel konforunda odalara sahip olacak şekilde projelendirdiğimiz 100 yataklı FTR hastanemizin temelini de bu yaz bitmeden atmayı planlıyoruz.”

Milletvekili Ali Özkaya ise konuşmasında AFSÜ’nün her geçen gün büyüdüğüne değinerek, sağlık personeli için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bahçesine yapılan Kreşin bir benzerinin AFSÜ için de yapılması noktasında Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’ten destek istedi.

Törende konuşan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ise şunları söyledi:

”Bugün temelini atacağımız eğitim kompleksimizin tamamlanmasıyla birlikte Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Diş Hekimliği Fakültelerinin eğitim ve idari amaçlı kullanılacak mekân ihtiyacı giderilecek, aynı zamanda bu fakültelerimiz laboratuvar, konferans salonu ve amfi kütüphaneye kavuşacak. Bu vesileyle değerli doktorlarımıza, tıp fakültelerimizde geleceğin hekimlerini yetiştiren kıymetli hocalarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizler icra ettiğiniz bu meslek ile insan hayatına doğrudan dokunan, Rabbimizin o kişiye takdir ettiği hayatın kalitesini yükselten bir konumda bulunuyorsunuz. Hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın işlerini iyi yaptıklarında hastalarından ve onların yakınlarından aldıkları dualar herhalde hiçbir maddi karşılıkla ölçülemez.”

Türkiye’nin dünya çapında iddialı olduğu alanlardan birinin hiç şüphesiz sağlık hizmetleri olduğuna dikkat çeken Vali Yiğitbaşı: “Bunu pandemi sürecinde de hep birlikte gördük. Bu başarının asıl sahipleri elbette ki doktordan hemşiresine, idari ve teknik personelden, hasta bakıcısına kadar tüm sağlık personelimizdir. Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz.Bugün temelini attığımız eğitim kompleksi de geleceğin sağlıkçılarını yetiştirecek olan üniversitemize ve öğrencilerimize en güzel hizmetlerden birisi olacaktır. 2020 Yılı başında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 0 sermayesi ile kurulan Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve şirketin çalışmalarıyla ortaya çıkan tescilli markası ‘’AFLORA’’, Tıbbi Etil Alkol Üretim Tesisi ve bu alanda yürütülen çalışmalar üniversitemizi markalaşma yolunda hep bir adım öteye taşımaktadır. Kısa sürede şehrimizin bir markası olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitemiz inanıyorum ki ilerleyen süreçte değerini artıracak ve ülkemizin en saygın üniversitelerinden birisi olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yiğitbaşı ve protokol üyelerinin butona basmasıyla Eğitim Kompleksinin temeli atıldı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, tören sonrası AFSÜ’de tedavi gören hastalar ve yakınlarıyla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ömer Zilif-Halaç Palyatif Bakım Merkezi ve Hastane Konuk Evi’ni de inceleyen ve bilgiler alan Vali Yiğitbaşı, burada da hastalar ve yakınlarıyla görüşerek sağlıklı günler diledi.