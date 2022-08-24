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AFAD uyardı Bilecik Pazaryeri teyakkuzda geçti

Yerel 24.08.2022, 11:56
AFAD uyardı Bilecik Pazaryeri teyakkuzda geçti

Bilecik ve çevre illeri şiddetli yağış için uyaran AFAD'ın açıklamasından sonra Pazaryeri Belediye ekipleri teyakkuza geçti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi bünyesindeki Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, AFAD'ın uyarısında sonra ilçede adeta seferbelik ilan etti.

Ekipler, ana arterlerde cadde ve sokaklarda olası şiddetli yağış, su baskınları yaşanmaması için logarları temizledi.

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