AFAD'dan Manisa İtfaiyesi'ne 'eğitim' teşekkürü

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi eğitimi ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelinin drone kullanım eğitimine sağladıkları katkılar nedeniyle Manisa AFAD Şube Müdürü Murat Senger ve Gönüllü İtfaiyeci Emine Özdemir'e teşekkür belgesi takdim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisalıların can ve mal güvenliği için 7/24 görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın ulusal ve uluslararası oluşabilecek felaketlere müdahale edebilmek amacıyla bünyesindeki itfaiyecilerden oluşturduğu arama kurtarma ekibi eğitimi ile Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ‘İtfaiyeye yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır’ isimli projede eğitimler tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, eğitimlerin ardından Manisa AFAD Şube Müdürü Murat Senger ile İtfaiyeye yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır’ isimli projenin hazırlayıcısı Gönüllü İtfaiyeci Emine Özdemir'i makamında konuk etti. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal'ın da hazır bulunduğu ziyarette, Senger ve Özdemir'e İtfaiye Teşkilatına sağladıkları katkılar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün imzalı teşekkür belgesi takdim edildi.

İtfaiye teşkilatının önemini herkesin çok iyi bir şekilde bildiğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, AFAD'ın desteğiyle gerçekleştirilen eğimle 50 kişilik arama kurtarma ekibini oluşturduklarına dikkati çekerek, "Yangınları havadan gözlemleyip müdahale yöntemlerini belirleyerek etkili müdahalede bulunmak amacıyla da Gönüllü İtfaiyeci Emine Özdemir tarafından hazırlanan ‘İtfaiyeye yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır’ isimli proje kapsamında 21 personelimiz drone kullanım eğitimi aldı. Biz de İtfaiye teşkilatına sağladıkları destekler nedeniyle kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.