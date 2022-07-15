Adıyamanlı Milletvekili Aydın'dan 15 Temmuz mesajı

Hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, milletin cesareti ve gösterilen müthiş direnişle düşmanın defedildiğini kaydederek, içeriden çökertmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceklerini söyledi.ADIYAMAN (İGFA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 15 Temmuz dolayısıyla mesaj yayımladı.



Milletvekili Aydın, mesajında, FETÖ’ye yönelik olarak başlatılan mücadele ve alınan tedbirlerle milli güvenliğimiz iç ve dış tehditlerden arındırılmış, geleceğe daha sağlam adımlarla ve umutla yürüyen bir Türkiye tablosu ortaya çıktığını ifade ederken, "251 vatan evladı Şehidimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyoruz. Gazilerimize aileleri ile beraber sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyoruz. Ülkemiz; bölgesinde ve dünyada her daim söz söylemeye devam edecek, masum ve mazlum milletlerin de her zaman umudu olacaktır. Bizi içimizden çökertmek isteyenlere asla fırsat vermeyecek, her türlü fitneye ve ifsada karşı da toplum ve fertler olarak müteyakkız olacağız" ifadelerine yer verdi.