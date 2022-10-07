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Adıyaman’da virajı alamayan sürücü takla attı
Yerel 07.10.2022, 03:28
Adıyaman'da Samsat 7. kilometresinde yaşanan kazada virajı alamayan sürücü aracıyla takla atarak, yaralandı.ADIYAMAN (İGFA)- Alınan bilgiye göre kaza merkeze bağlı Samsat ilçesi 7. kilometresinde meydana geldi.
Mustafa B.’ın kullandığı 02 KN 934 plakalı minibüs sürücüsü direksiyon hakimini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.
Araçta bulunan Mustafa B. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü ilk müdahalesi sonrasında Samsat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
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