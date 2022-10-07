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Adıyaman’da virajı alamayan sürücü takla attı

Yerel 07.10.2022, 03:28
Adıyaman’da virajı alamayan sürücü takla attı

Adıyaman'da Samsat 7. kilometresinde yaşanan kazada virajı alamayan sürücü aracıyla takla atarak, yaralandı.ADIYAMAN (İGFA)- Alınan bilgiye göre kaza merkeze bağlı Samsat ilçesi 7. kilometresinde meydana geldi.

Mustafa B.’ın kullandığı  02 KN 934 plakalı minibüs sürücüsü direksiyon hakimini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Araçta bulunan Mustafa B. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü ilk müdahalesi sonrasında Samsat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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