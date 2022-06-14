Adıyaman’da uyuşturucuya geçit yok!

Adıyaman'a kiralık araçla gelerek uyuşturucu maddeleri satacakları ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı ve şahısları şehire girmek üzereyken yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu madde ticareti ile uğraşan tobacılar ve sevkiyatın önlenmesi konusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; T.A., S.D. ve A.C.D., isimli şahıslar kiraladıkları araç ile Adıyaman'a gelerek uyuşturucu madde getirecekleri ve bu uyuşturucu maddeleri torbacı diye tabir edilen şahıslara satacakları yönünde ihbar üzerine harekete geçti.

Şahısların bulunduğu araç uygulama noktası kapatılmak suretiyle durduruldu.

Araçta yapılan aramada iki parça halinde aracın ön camı ile tavan kısmına zulalanmış vaziyette toplam 50,50 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçiridi.

T.A, isimli şahsın uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan 9 bin 410 lira idari para cezası uygulanırken, şahsın ehliyetine 5 yıl süreyle el konularak, araç ise trafikten men edildi.

Şüpheliler emniyetteki sorgularından sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.