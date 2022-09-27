Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Adıyaman'da narkotik ekiplerinin son 3 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında son 3 günde düzenlenen operasyonlarda 9 kişi yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı kordonesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarında; M.E.D., A.K., M.N.S., S.E. , H.A., M.N.E., F.T., V.B.A., M.D., isimli şahıslarda yapılan aramalarda; 251 gram metanfetamin, 31.22 gram Sentetik kannobinoid (Bonzai), 14,04 gram Eroin, 5 adet Sentetik Ecza hapı, 4.17 gram Esrarla karışık Kenevir tohumu, 4.37 gram Toz Esrar, 0,.57 gram Esrar, 8 kök hint keneviri bitkisi, 1 Adet hassas terazi, adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7.65 çapında 3 adet mermi, 1 adet çalıntı Motosiklet, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Ayrıca şahsılara trafik yönünden M.N.S. ve S.E.’ye toplam (29,019.00 tl) idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 5 yıl süre ile el konulmuş ve kullandıkları araçlar trafikten men edildi.

H.A., isimli şahıs nöbetçi savcının talimatıyla şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemece tutuklanmış, V.B.A., isimli şahsın; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan; 15 yıl hapis cezası olduğu tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

Olayla ilglili tahkikat sürüyor.