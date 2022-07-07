Adıyaman’da şüpheli araca uyuşturucu baskını

Adıyaman’da şüphe üzerine durdurulan araçta 2 kişi uyuşturucu madde ile yakalandı.ADIYAMAN SANAL HABER

ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Alitaşı Mahallesi, İmam Azam caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan iki şahıs gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder uyuşturucu tüccarlarına karşı operasyonların hız kesmeden devam edeceğiniz belirtti.