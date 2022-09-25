Adıyaman’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Adıyaman’da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Bağdere Caddesi'nden Şehir Merkezi istikametine gitmekte olan Mikail Ç.’nin kullandığı 02 ABZ 827 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Mikail Ç. ve yolcu koltuğunda olan Yusuf A., yaralandı.

Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin Ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri veya 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan motosikletin bulunması için çalışma başlattı.