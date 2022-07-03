Adıyaman’da mobilya atölyesinde yangın paniği

Adıyaman Bozbey mahallesinde bir mobilya atölyesinde kaynaktan çıkan kıvılcım sebebiyle yangın çıktı.ADIYAMAN SANAL HABER

ADIYAMAN (İGFA) - Olay, Bozbey Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir mobilya atölyesinin giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Kendi çabalarınla yangını söndüren iş yeri sahibi ve vatandaşlar yangın büyümeden söndürdüler.

İş yeri sahibi, Yangının kaynak kıvılcımından çıktığını belirtti.