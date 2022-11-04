Adıyaman’da kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı

Adıyaman'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Adıyaman’da seyir halinde olan sürücü ismi öğrenilmeyen 34 BSL 954 plakalı otomobil sürücüsü ile sürücü ismi öğrenilemeyen 02 AAR 470 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan kazada ismini öğrenilmeyen 1 kişi hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.