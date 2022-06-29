Adıyaman’da itfaiye filosuna yeni araçlar eklendi
Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde bulunan araç filosuna yeni araçlar eklendi.
ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Belediyesi tarafından, her geçen gün büyüyen Adıyaman'da olaylara en hızlı ve en kolay şekilde müdahale edile bilinmesi için İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki araç filosu güçlendirilmeye devam ediyor.
Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın da katıldığı törenle teslim edilen araçlarla ilgili bilgi veren yetkililer, arazi yangınlarına müdahale edebilen, çok maksatlı arazöz ve arama kurtarma aracının şehre hayırlı olması dileğinde bulunarak, bu araçların hem ilk müdahalelerde hem de takviye desteklerde kullanılabileceğini dile getirdi.
Başkan Kılınç ise yaptığı açıklamada, yeni araçlarla İtfaiye Müdürlüğü'nün araç filosunun daha da güçlendiğini dile getirdi.
Düzenlenen törende kesilen kurbanın ardından araçlar filoya eklendi.
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