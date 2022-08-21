Adıyaman’da huzur denetimleri kale çevresinde yoğunlaştı

Adıyaman'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Asayiş Şube, Yunus Ekipleri ve Mahalle Bekçileri kentte denetimlerini aralıksız sürdürüyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da asayiş ve huzur denetimlerini aralıksız sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimleri kale ve çevresi ile Mara, Musalla mahallelerinde yoğunlaştırdı.

Çok sayıda polisin katıldığı huzur denetiminde şüpheli görülen vatandaşların GBT’sini sorgulanarak üst aramaları yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürülürken, vatandaşlar İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve ekibine teşekkür etti.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.