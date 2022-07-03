Adıyaman’da Huzur 02 nefes aldırmadı

Adıyaman’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Huzur 02 Genel Asayiş Uygulaması yapıldı.ADIYAMAN (İGFA) – Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Huzur 02 Genel asayiş Uygulaması gerçekleştirildi. Genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin, genel sağlık ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak; toplam 259 polisin katıldığı uygulama gece boyunca sürdü.

Uygulamada 1691 şahıs, 304 araç, 21 umuma açık yer ile 9 parkta arama yapıldı. Kontroller sonucunda, Hırsızlık suçundan *4 YIL 2 AY kesinleşmiş hapis* cezası bulunan (1) şahıs yakalanmış, Kamu Malına Zarar Verme suçundan aranan (1) şahıs yakalanmış, (2) yoklama kaçağı/bakaya şahıs yakalanmış, (1) motosiklet trafikten men edilmiş, (14) şahsa trafik yönünden gerekli işlemler yapıldığı bildirildi.