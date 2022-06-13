Adıyaman’da haşereyle mücadeleye devam

Adana’da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşereyle mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

ADANA (İGFA) – Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, su birikintilerinde oluşması muhtemel sivrisinek ve karasinek üreme alanlarını yok etmek için larva mücadelesine bu yıl erken başladı.

Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için bu yılın başından bu yana su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren yetkililer, bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı erken çözüm alındığını belirtti.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan yetkililer, "Bu yıl larva mücadelesine erken başlayan ekiplerimiz, mücadelesine yıl boyunca devam edecek. Şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdüren ekiplerimizin ulaşamadığı ve bilgisi dışında olan bodrum, teras ve inşaat alanlarındaki su birikintileri için de vatandaşlarımızdan 153 numaralı telefona veya belediyemizin Beyaz Masa birimine bildirmelerini istiyoruz. Çünkü bu alanların ilaçlanması da büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.