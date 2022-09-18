Adıyaman’da bisiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

Adıyaman’da bir apartmandan bisikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi'nde bir binaya gelen iki şüpheli, apartmanın içerisinde bulunan Mert Pineci isimli şahsa ait bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı ise bir başka sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki şüpheliden birinin bisiklete binerek, diğerinin de yürüyerek siteden uzaklaşması yer aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.