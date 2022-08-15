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Adıyaman semt pazarında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Yerel 15.08.2022, 18:08
Adıyaman'da semt pazarında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi yaralandı. Şüphelilerin aranması sürüyor.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre semt pazarında iki grup arasında bilinmeyen sebeple çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Kadir K. ve Mahmut Y. yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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