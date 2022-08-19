Adıyaman Samsat'ta tarihi yatırımlar devam edecek
Adıyaman'da Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, bugüne kadar Samsat’ta yapılan yolların tamamından fazla bir yol ihalesine çıkacaklarını açıkladı.ADIYAMAN (İGFA) - Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, tarihi yatırımlara devam ettiklerini kaydederek, göreve geldikleri günden bu yana hayalleri gerçeğe dönüştürmek için hiç durmadan, gece gündüz demeden var gücümüzle çalıştıklarını söyledi.
Başkan Fırat, bugüne kadar Samsat’ımıza sayısız yatırımlar yaparak vatandaşlarımızdan tam not aldıklarını belirterek, "Yine Samsat’ımız için bugüne kadar yapılan yolların tamamından fazla tam 70 bin metrekarelik bir yol ihalesine çıkıyoruz. AFAD Konutları inşaatları da bittikten sonra ilçe merkezimizde yolu olmayan tek bir sokak kalmayacak" diye konuştu.
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