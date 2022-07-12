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Adıyaman Kahta'da yılanı vurmak isterken yengesini vurdu!
Yerel 12.07.2022, 21:08
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bahçedeki yılanı tüfekle vurmak isterken sıçrayan saçmalar yengesine isabet etti.ADIYAMAN (İGFA) - Olay Kahta ilçesine bağlı Ekinci Köyü'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, ev sahibi evin bahçesinde yılan gördü. Yılanı gören şahıs evde bulunan tüfekle yılanı öldürmek ateş etiği esnada saçmalar bahçede bulunan yengesi Bedriye Y'ye (73) isabet etti.
Yaralanan Bedriye Y'yi gören çevredeki vatandaşlar ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine götürüldü.
Acil serviste tedavi altına alınan Bedriye Y’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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