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Adıyaman Kahta'da uyuşturucu ile mücadelede 2 gözaltı

Yerel 20.09.2022, 09:11
Adıyaman Kahta'da uyuşturucu ile mücadelede 2 gözaltı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 37 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M. A. ve A.E. isimli şahıslar, Emniyet'teki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edilecek.

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