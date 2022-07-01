Adıyaman Kahta'da kenevir operasyonu

Adıyaman'da Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda 167 adet Hint Keneviri ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre Kahta-Siverek yolunda bulunan bir yerleşim yerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ihbar üzerine baskın düzenledi.

M.Y adlı şahsın Hint Keneviri Bitkisi yetiştirdiği tespit edilirken, operasyonda; 167 adet Hint Keneviri bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.