Adıyaman Kahta'da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay öğle saatlerinde Kahta Adıyaman yolunun 5’inci kilometresi küçük sanayi sitesinde meydana geldi.

Ömer Kaya (26) idaresindeki 46 ABN 375 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü ve araç bulunan Sabri Karakaş (58), Sadık Ergen (23), Asiye Karakaş (53) yaralandı.

Vatandşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan Ömer Kaya (26) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Kaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.